Covid, in Irpinia morti tre anziani in poche ore. I decessi sono avvenuti presso l’ospedale Frangipane di Ariano. Ieri sono spirati una 85enne di Vallesaccarda, ricoverata in Area Covid e un 81enne di Vallata, giunto in Pronto Soccorso in condizioni critiche. Nella mattina di oggi, è toccato ad una 88enne di Flumeri ricoverata in Area Covid.

In provincia di Avellino, tra “Frangipane” e “Moscati”, i ricoverati per covid sono 54. Ad Ariano Irpino sono ricoverati 21 pazienti, di cui: 8 degenza ordinaria (Area Covid), 6 sub intensiva (Area Covid), 3 Medicina Covid, 3 ortopedia, 1 chirurgia.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati e nelle stanze singole d’isolamento allestite nelle diverse Unità operative della Città ospedaliera per accogliere i pazienti con specifiche patologie e positivi al Covid sono ricoverati, invece, 33 pazienti: 5 nella terapia intensiva e 18 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital; 5 nell’Unità operativa di Pneumologia, 2 in Ortopedia e Traumatologia, 1 in Urologia, 1 in Medicina Interna e 1 nella Geriatria della Città ospedaliera.