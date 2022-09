Covid in Irpinia, positivi e posti letto occupati

Sono 304 i tamponi processati nelle ultime 24 ore e 61 quelli risultati positivi al Covid. Lo comunica l’Asl di Avellino:

Avellino 2

Bagnoli Irpino 1

Baiano 1

Calitri 1

Carife 1

Castel Baronia 2

Cervinara 3

Domicella 1

Frigento 1

Gesualdo 3

Grottaminarda 3

Guardia Lombardi 1

Lapio 2

Lauro 1

Mercogliano 1

Mirabella Eclano 1

Montefalcione 2

Monteforte Irpino 1

Montella 3

Montemarano 1

Montoro 1

Morra de Sanctis 1

Pratola Serra 1

Rocca San Felice 1

Roccabascerana 1

San Mango sul C. 1

San Michele di S. 1

San Potito Ultra 1

Sant’Angelo dei L. 1

Serino 1

Solofra 2

Sturno 2

Vallesaccarda 1

Villanova del B. 1

Nove sono attualmente i posti letto occupati in degenza ordinaria all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino e 3 in sub intensiva.