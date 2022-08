Covid in Irpinia, 67 i nuovi positivi. Un decesso ieri al Frangipane

Sono 296 i tamponi effettuati e 67 quelli risultati positivi al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Avellino. Lo comunica l’Asl nell’ultimo aggiornamento:

Altavilla Irpina 1

Ariano Irpino 7

Avellino 3

Bagnoli Irpino 1

Caposele 3

Casalbore 1

Cassano Irpino 2

Contrada 1

Forino 1

Gesualdo 1

Grottaminarda 1

Lauro 1

Lioni 2

Marzano di Nola 1

Mercogliano 1

Mirabella Eclano 1

Monteforte Irpino 1

Montefusco 2

Montella 4

Montemiletto 9

Montoro 2

Nusco 2

Pago del Vallo di Lauro 4

Sant’Andrea di Conza 1

Sant’Angelo all’Esca 1

Sant’Angelo dei L. 2

Santo Stefano del Sole 1

Savignano Irpino 2

Serino 1

Teora 2

Torella dei Lombardi 1

Villanova del Battista 1

Zungoli 2

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono ricoverati 5 pazienti in area Covid, di cui 3 in degenza ordinanaria e 2 in sub intensiva. Nella giornata di ieri è deceduta una paziente di 80 anni di San Martino Valle Caudina ricoverata in Area Covid.