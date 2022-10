Covid in Irpinia: 3 decessi al Moscati in una settimana. In calo i positivi

Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera “Moscati” di Avellino sono ricoverati 22 pazienti, di cui uno in terapia intensiva.

Dal 17 ottobre a oggi, nelle aree Covid dell’Azienda Moscati, sono deceduti tre pazienti residenti nella provincia di Avellino: due donne, una di 87 e l’altra di 97 anni, e un paziente di 74 anni.

Mentre sono in calo, probabilmente dovuto al week end appena trascorso, i nuovi positivi: solo 56 su 306 tamponi effettuati. Questo l’ultimo aggiornamento dell’Asl di Avellino.

All’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino sono invece 7 i pazienti ricoverati in Area Covid: due in degenza ordinaria e cinque in sub intensiva.