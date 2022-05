Covid, in Irpinia 214 i positivi. 94enne di Montella deceduta presso l’ospedale di Ariano

Continuano a diminuire i positivi al Covid in Irpinia. Secondo l’ultimo bollettino ASL, su 1.528 tamponi somministrati, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive 214 persone. In particolare:

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 3, residenti nel comune di Andretta;

– 1, residente nel comune di Aquilonia;

– 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 30, residenti nel comune di Avellino;

– 5, residenti nel comune di Bagnoli Irpino;

– 4, residenti nel comune di Baiano;

– 1, residente nel comune di Bisaccia;

– 1, residente nel comune di Bonito;

– 2, residenti nel comune di Calabritto;

– 2, residenti nel comune di Caposele;

– 1, residente nel comune di Casalbore;

– 1, residente nel comune di Cassano irpino;

– 2, residenti nel comune di Castel Baronia;

– 1, residente nel comune di Castelfranci;

– 3, residenti nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 2, residenti nel comune di Conza della Campania;

– 3, residenti nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 12, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Frigento;

– 3, residenti nel comune di Gesualdo;

– 1, residente nel comune di Greci;

– 6, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Grottolella;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 3, residenti nel comune di Lacedonia;

– 3, residenti nel comune di Lapio;

– 6, residenti nel comune di Lioni;

– 1, residente nel comune di Luogosano;

– 1, residente nel comune di Manocalzati;

– 8, residenti nel comune di Mercogliano;

– 2, residente nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefalcione;

– 10, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 3, residenti nel comune di Montella;

– 4, residenti nel comune di Montemarano;

– 5, residenti nel comune di Montoro;

– 3, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

– 6, residenti nel comune di Moschiano;

– 3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 3, residenti nel comune di Nusco;

– 1, residente nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Petruro Irpino;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Prata PU;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quadrelle;

– 1, residente nel comune di Rocca San Felice;

– 3, residenti nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di Salza Irpina;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 3, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 4, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

– 4, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 6, residenti nel comune di Serino;

– 3, residenti nel comune di Sirignano;

– 4, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Sturno;

– 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

– 2, residenti nel comune di Tufo;

– 1, residente nel comune di Villanova del Battista;

– 3, residenti nel comune di Volturara Irpina;

– 2, residente nel comune di Zungoli.

Una 94enne di Montella è deceduta ieri presso l’ospedale di Ariano, dove attualmente sono 10 i posti letto occupati da pazienti Covid : 5 in degenza ordinaria (Area Covid), 4 in sub intensiva e 1 in ortopedia.