Covid: in Campania i positivi superano ancora quota 2mila

In Campania i positivi superano ancora quota 2mila con 34 decessi, in leggero calo occupazione posti letto in intensiva.

Sono 2314, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore. I dati dell’Unità di crisi della Regione Campania si riferiscono a 19.403 tamponi molecolari esaminati. Resta alto il numero dei sintomatici, 757, mentre è più o meno stabile la curva dei contagi.

Si riduce il numero dei decessi, 34 di cui 32 nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. Le persone guarite sono 1.968.

In merito alla situazione degli ospedali, calano leggermente i posti letto occupati nelle terapie intensive passando dai 155 di ieri ai 152 di oggi, mentre sono in aumento i posti letto occupati in degenza, oggi 1567 e ieri 1558.