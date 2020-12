Provincia Covid, i numeri al “Frangipane” di Ariano Irpino 11 Dicembre 2020

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati:

◦ n. 1 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva;

◦ n. 8 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid;

◦ n. 19 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 6 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.