Covid, ecco il nuovo decreto. Conferenza stampa di Conte alle 13.30

Il nuovo Dpcm firmato nella notte dal governo Conte ”raccomanda fortemente” a ”tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Il nuovo Dpcm prevede anche la chiusura di teatri e cinema, oltreché delle sale da concerto. Sospese anche le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche.

Inoltre “sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”. Per le abitazioni private, il Dpcm raccomada fortemente di non ricevere persone a casa, diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o per necessità e urgenza.

Prevede, ancora, che “dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in conferenza stampa da Palazzo Chigi alle 13.30 per illustrare le misure del nuovo Dpcm.