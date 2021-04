Covid, due morti all’ospedale “Frangipane”. Ieri è deceduta una 68enne di Brusciamo, stamane un 89enne di Gesualdo. Presso l’ospedale di Ariano Irpino, al momento, sono ricoverati 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 24 pazienti in Area Covid, di cui 14(su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 10 (su 12 posti letto) in Medicina covid.