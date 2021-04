Covid, due morti all’ospedale “Frangipane”. Nella serata di ieri è deceduto un 64enne di Flumeri ricoverato in Terapia Intensiva; nella mattinata odierna è deceduto un 76enne di Ariano Irpino ricoverato in Area Covid.

Presso la struttura della città del Tricolle, risultano ricoverati: 2 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 24 pazienti in Area Covid, di cui 15 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva, 12 (su 12 posti letto) in Medicina covid.