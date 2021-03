Covid, buone notizie dal “Frangipane”: due pazienti lasciano la Subintensiva

Covid, due pazienti ricoverati in Terapia Subintensiva all’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino (una 67enne Scafati e un 46enne di Villanova del Battista) sono stati dimessi nella mattinata di oggi.

Presso il nosocomio del Tricolle risultano ricoverati 6 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva e 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.