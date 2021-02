Covid, Atripalda: De Caprariis chiuso per almeno 7 giorni

Il sindaco di Atripalda, Giuseppe Spagnuolo, in linea con quanto sta avvenendo in diversi comuni campani, non ritiene che ci siano le condizioni per riaprire le scuole in presenza.

Nell’ordinanza bollata dal comune e sottoscritta dal sindaco si legge che le attività di didattica in presenza per il Liceo Statale “V. De Caprariis” sono sospese “a tutela della salute pubblica ed in considerazione dell’emergenza Covid-19.

La proroga della sospensione delle lezioni in presenza e quindi il regime di DAD durerà fino al 20 febbraio. Non è detto però che sia l’ultima proroga, anche perché ultimamente i casi di infezione stanno aumentando e potrebbe essere opportuno tenere i ragazzi a casa ancora per un po’ di giorni.