Covid. Al Mancini lezioni online per una prima

Al liceo scientifico Pasquale Stanislao Mancini di Avellino la preside, Paola Anna Gianfelice, ha applicato il regolamento legato alle normative anti-covid, disponendo le lezioni online per una classe prima. Dove studia un ragazzo parente stretto di una persona che avuto contatti con un caso positivo al Covid-19. In linea, con le norme vigenti, non ci sarà quarantena per i compagni di classe ma solo la precauzione delle lezioni a distanza, salvo altre disposizioni dell’Asl che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. (Foto di copertina d’archivio)

Le scuole, in questo momento, stanno vivendo una situazione molto delicata, in Irpinia e altrove. Con i docenti e i dirigenti chiamati a un super-lavoro per preservare la qualità dell’insegnamento e rispettare le norme previste, così da salvaguardare la salute degli alunni.

Intanto, in Alto Irpinia, nelle scorse settimane sono state chiuse diverse scuole a Montella, Conza della Campania, Nusco e Cassano Irpino.