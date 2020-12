Covid, al “Frangipane” muore 86enne di Scampitella. Il decesso risale a ieri sera ed è stato comunicato oggi dall’Asl. Nell’ospedale di Ariano Irpino ad oggi sono ricoverati 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid, 22 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.