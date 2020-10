Covid a scuola: lezioni a distanza e tamponi ad Ariano Irpino

“Al fine di procedere alla sanificazione dei locali scolastici e alla riorganizzazione delle attività didattiche, si comunica ai docenti, studenti e genitori che nei giorni 12-13-14 ottobre 2020, le lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità DaD secondo l’orario precedentemente stabilito e comunicato. L’ora avrà la durata di 55 minuti. E’ quanto si legge nella comunicazione, pubblicata sul sito del Liceo Parzanese di Ariano, a firma della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Alfonsina Manganiello. Inoltre, il 12 ottobre, a partire dalle ore 13,00, presso il palazzetto dello sport di Ariano Irpino in località Cardito saranno eseguiti in modalità drive in i tamponi per i docenti e gli studenti del parzanese collocati in isolamento domiciliare”.

E’ quanto si apprende dall’istituto scolastico del Tricolle a seguito della positività di una docente. Dunque didattica a distanza ed indagine epidemiologica per insegnanti e alunni.