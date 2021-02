Covid a Bisaccia: in Dad fino al 6 marzo

Il sindaco Marcello Arminio, per arginare la diffusione del Coronavirus, ha deciso di sospendere le attività didattiche in presenza, in tutte le scuole di ordine e grado del suo comune, fino a sabato 6 marzo 2021. L’altra data da tenere a mente è il 27 febbraio 2021: fino ad allora sarà sospeso lo svolgimento in presenza delle attività amministrative e gestionali.

La questione scuole è quella più delicata in questo periodo segnato dal Covid. Soprattutto per quanto riguarda la decisione di riavviarle in presenza.