Covid, 85enne di Caposele muore in ospedale ad Ariano Irpino. E’ successo ieri, il virus è stato maledetto nei confronti di una donna. Intanto, presso il “Frangipane”, risultano ricoverati: 6 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.