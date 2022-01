Covid, 69 i ricoveri tra Moscati e Frangipane: c’è anche un bambino

Sono 69 i pazienti ricoverati nelle aree Covid di Moscati e Frangipane, tra questi anche un bambino ospedalizzato presso il nosocomio di Contrada Amoretta nell’Unità operativa di Pediatria.

Sempre nella Città ospedaliera risultano 6 ricoverati in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital e 10 nell’Unità operativa di Malattie Infettive.

Presso l’Area Covid del P.O. di Ariano Irpino sono invece ricoverati 30 pazienti, di cui: 6 in degenza ordinaria; 10 in sub intensiva; 3 in Terapia Intensiva e 11 Medicina Covid.