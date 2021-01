Attualità Covid 19, Morsa (FpCgil): “Vaccinarsi sì ma senza ledere i diritti dei lavoratori” 15 Gennaio 2021

La nota di FpCgil: “Per la nostra Organizzazione Sindacale vaccinarsi è un atto di responsabilità – scrive Morsa – Per questo motivo è necessario che, nel minor tempo possibile, venga sottoposto a vaccinazione il maggior numero di cittadine e cittadini. La campagna vaccinale deve essere assicurata attraverso un’informazione adeguata, diffusa e trasparente in modo, anche, da renderla omogenea sull’intero territorio nazionale”. Ma questo non significa che debba diventare strumento di ricatto per i datori di lavoro nei confronti dei soggetti più fragili, in questa fase transitoria, che necessitano di tutela e certamente non di minacce. Durante la cosiddetta “Fase 1” che ha visto coinvolti nella campagna vaccinale contro il Covid 19 gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche ed accreditate, alcuni datori di lavoro, con toni non del tutto adeguati alle circostanze, nei casi di mancata somministrazione del vaccino, anche se corredata da certificazione medica, hanno immaginato di poter “minacciare” i propri dipendenti, con la “sospensione della prestazione lavorativa fino alla fine della pandemia. Sospensione senza retribuzione o a detta loro, semplicemente con periodi lunghi di cassa integrazione”. Una presa di posizione a dir poco discutibile per il Segretaria Generale della Fp Cgil. Che continua: “Dato l’incerto e complicato momento storico, per evitare che una tale delicata materia possa far scaturire inutili e dolorosi contenziosi, invita, i datori di lavoro a rispettare la nostra Carta Costituzionale e le Istituzioni, in primis la Prefettura, quale presidio dello Stato sul territorio, a voler monitorare taluni eventuali comportamenti datoriali che si spingono ben oltre le proprie prerogative, con il ripristino delle previste tutele delle persone e delle lavoratrici e lavoratori di questa provincia”. Le Istituzioni, data la grande confusione del momento, forse soprattutto di natura ideologica, si facciano carico del periodo transitorio e del vuoto normativo con proposte che tengano conto della tutela dei diritti e di interventi a sostegno del reddito di tutte quelle lavoratrici e lavoratori che non sono nelle condizioni di potersi vaccinare”.