Covid-19: la Campania resta in zona gialla

Il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza, che entrerà in vigore domenica 17 gennaio, per indicare i cambi di colore delle regioni italiane.

Per la Campania non sono previste modifiche, resterà in zona gialla. Secondo gli ultimi dati della bozza del monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, il valore dell’indice Rt della Campania è inferiore a 1.

Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta e restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. In area gialla Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise.