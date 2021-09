Politica Video VIDEO / Covid-19: Gubitosa (M5S), “Salvini parla, suoi ministri votano l’esatto opposto” 18 Settembre 2021

“Qualche giorno fa Matteo Salvini ha dichiarato di aver parlato con Draghi e di essere stato rassicurato del fatto che il green pass non venisse esteso anche ai lavoratori. Due giorni dopo il governo ha esteso il green pass ai lavoratori. Questo è il segno che Salvini dichiara una cosa e non sa come votano i suoi in Consiglio dei ministri”.

Lo ha dichiarato su Rai 1 alla trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ il deputato M5S Michele Gubitosa.

“I colleghi di Fdi dichiaravano in aula che il green pass danneggiasse le aziende, i bar, i ristoranti, abbiamo visto con i numeri che non è stato così. Fino a che alcuni partiti di destra come Fratelli d’Italia e la Lega di Salvini continuano sulle vaccinazioni a fare questo tipo di propaganda, purtroppo nei cittadini si genera confusione”, ha aggiunto.

“Se io dovessi scegliere tra nuove chiusure, tra lockdown totali o parziali ed il green pass, io scelgo il green pass perché si è rivelato uno strumento che va ad incentivare la vaccinazione. Ci vuole serietà e competenza nella gestione di una pandemia, tutto il resto è propaganda finalizzata unicamente a salire nei sondaggi”, ha concluso il deputato.