Covid-19, altri 2 decessi e 89 nuovi positivi in Irpinia

Covid-19, altri due decessi in Irpinia e 89 nuovi positivi (su 1.180 tamponi analizzati). A comunicarlo l’Asl di Avellino.

I decessi riguardano un 82enne di Zungoli e un 69enne di Gesualdo, entrambi degenti presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, dove risultano ricoverati 3 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid e 26 pazienti in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Di seguito la mappa dei nuovi contagiati di oggi in Irpinia:

– 2, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

– 1, residente nel comune di Altavilla Irpina;

– 3, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 4, residenti nel comune di Atripalda;

– 28, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 2, residenti nel comune di Fontanarosa;

– 4, residenti nel comune di Forino;

– 1, residente nel comune di Grottaminarda;

– 1, residente nel comune di Lauro;

– 5, residenti nel comune di Mercogliano;

– 5, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

– 1, residente nel comune di Montefredane;

– 1, residente nel comune di Montemiletto;

– 2, residenti nel comune di Montoro;

– 2, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

– 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 2, residenti nel comune di Pietrastornina;

– 1, residente nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Quindici;

– 1, residente nel comune di Roccabascerana;

– 2, residenti nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 6, residenti nel comune di Serino;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Summonte.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.