Cosa cercare quando si sceglie una scala retrattili in acciaio

Le scale per soppalco sono attrezzature funzionali che facilitano l’accesso allo spazio utilizzabile del soppalco. I moderni sistemi di questo tipo occupano poco spazio e proteggono efficacemente dalla perdita di calore. In questo articolo parliamo dei tipi, dei vantaggi e dell’installazione delle scale per soppalchi. Suggeriamo inoltre cosa considerare nella scelta di una scala per soppalco in metallo.

Tipi di scala retrattili

Le scale per soppalco sono oggi disponibili sul mercato in una serie di design diversi, che le rendono facilmente adattabili alle diverse disposizioni delle case dotate di un soppalco utilizzabile. A seconda del materiale di tali costruzioni, si distingue tra scale per soppalchi in legno e in metallo. Per quanto riguarda la costruzione, invece, le scale a soppalco si dividono in:

a libro (o a segmenti) con scala in metallo o in legno;

a forbice.

Il grande vantaggio delle scale a soppalco pieghevoli è che non richiedono molto spazio: la struttura piegata si “nasconde” nel soffitto, risparmiando così lo spazio disponibile. I prodotti delle migliori marche vengono forniti come sistemi completamente assemblati, che non richiedono ulteriori lavori di premontaggio. Il montaggio è relativamente semplice e di solito può essere effettuato da soli senza l’aiuto di un professionista. Per la maggior parte dei modelli di scale da soppalco è possibile acquistare accessori come kit di isolamento, strisce di copertura, guide di sicurezza, corrimano e molto altro.

Quali sono le caratteristiche delle scale retrattili in acciaio?

Le scale retrattili in acciaio sono apprezzate soprattutto per la loro robustezza. Il materiale di cui sono fatte garantisce un’adeguata resistenza anche per carichi relativamente pesanti. Rispetto alle loro controparti in legno, le scale per mansarda in metallo occupano meno spazio, il che le rende adatte anche alle case con spazi ridotti. Le scale a forbice sono particolarmente consigliate in questi casi: è possibile accorciare la scala se necessario. Altre importanti funzionalità dei vari modelli di scale in metallo sono:

sistema di montaggio rapido,

ringhiera con meccanismo di taglio,

isolamento termico

piedi estensibili,

rifiniture,

gradini antiscivolo.

Una caratteristica importante di questi prodotti è l’elevato standard di sicurezza. A seconda del tipo specifico, le scale metalliche pieghevoli per soppalchi hanno una resistenza al fuoco di 45-120 minuti. Le scale metalliche disponibili da FAKRO sono coperte da una garanzia del produttore di 3 anni.

Cosa considerare quando si sceglie una scala retrattili in acciaio?

Il soppalco, o il ripostiglio in mansarda, non è generalmente uno spazio riscaldato. Pertanto, quando si cerca una scala pieghevole, la prima cosa a cui prestare attenzione sono i parametri di isolamento di questi prodotti. Più basso è il coefficiente di trasferimento del calore, minore è la perdita di calore.

Per case efficienti dal punto di vista energetico e passive, è necessario scegliere una scala con il più basso isolamento termico disponibile della falda. Affinché una scala metallica per soppalchi sia funzionale, è necessario anche che sia adeguata alle esigenze dell’utente e alla frequenza di utilizzo. A tal fine, si consiglia di prestare attenzione, tra l’altro, al meccanismo di apertura e chiusura o alla ferramenta opzionale. Con l’aiuto di componenti aggiuntivi, è possibile adattare il design e modificare la lunghezza della scala (ad esempio, stringendo i gradini). È inoltre importante regolare correttamente le dimensioni di tali scale.

Scelta e installazione della scala retrattili

Prima di fissare una scala a soppalco in metallo, è necessario assicurarsi che l’apertura nel soffitto corrisponda alle dimensioni del tipo specifico di scala a soppalco. Inoltre, è necessario verificare che le dimensioni commerciali del prodotto tengano già conto del cosiddetto spazio di montaggio (questo è il caso della maggior parte delle scale a soppalco pieghevoli presenti sul mercato). I principi di montaggio della scala a soppalco sono accuratamente illustrati nelle istruzioni incluse in ogni set.

Le operazioni non sono molto complicate e chiunque abbia competenze tecniche di base dovrebbe essere in grado di occuparsi del montaggio. È bene sapere che il metodo di installazione della scala per soppalco varia leggermente a seconda della struttura dell’edificio. Nel caso di controsoffitti, è necessaria una struttura portante. Nel caso di soffitti alti, invece, si consiglia l’uso di prolunghe e gradini aggiuntivi.