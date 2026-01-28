Corte dei Conti, brutte notizie per i furbetti del Reddito: niente difetto di giurisdizione, condannato

AVELLINO- Brutte notizie per i furbetti del reddito di cittadinanza scampati alla Corte dei Conti ( ma finiti davanti al giudice ordinario) per restituire i soldi indebitamente percepiti. La Procura Regionale della Corte dei Conti ha ottenuto, dopo aver impugnato una delle sentenze della Sezione Giurisdizionale che stabiliva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario, un pronunciamento che ribalta questo orientamento. Nello specifico si tratta della decisione assunta dalla Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’appello, con sentenza

del 13 maggio 2025, che ” in riforma dell’impugnata sentenza, accoglieva

l’appello del P.M., ai sensi dell’art. 199, comma 1, lett. a) del codice della giustizia contabile, e dichiarava la giurisdizione della Corte dei conti; disponeva di conseguenza il rinvio al giudice di primo grado, in diversa composizione, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la

pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello”. La Procura ha subito riassunto il giudizio e nell’udienza davanti alla Sezione Giurisdizionale il Vice Procuratore Generale Licia Centro ha rinnovato la richiesta di condanna per il danno erariale. I giudici della Sezione Giurisdizionale hanno rilevato che “questo Collegio, in sede di rinvio, è vincolato alla sentenza n.

n. 106 del 13.5.2025 della Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale

d’appello, che ha riconosciuto la giurisdizione contabile relativamente

alla percezione del c.d. reddito da cittadinanza”. Nel caso specifico, quello di un irpino che aveva percepito il reddito nel 2019, 2020 e 2021, i giudici hanno riconosciuto che per non superare la soglia del reddito familiare inferiore ai 9360 euro (quella indicata per ottenere il beneficio) il convenuto ” ha omesso di dichiarare una serie di redditi familiari che avrebbero determinato il superamento del suddetto valore, con conseguente preclusione alla percezione del beneficio

economico”. Per questo e’ arrivata la condanna per il danno erariale.