Corso Umberto I si rifa il look. E cambiano momentaneamente i sensi di marcia

Corso Umberto I è pronto a rifarsi il look. Il Comune di Avellino prosegue nella rigenerazione urbana dello storico asse viario orientale.

Questa mattina consegnato alla città un largo Santo Spirito completamente riqualificato grazie ai fondi PICS. Lunedì verrà chiusa al traffico il tratto di corso Umberto I, compreso tra le intersezioni con via Madonna de la Salette e piazza Castello per un intervento di risanamento ambientale del sistema fognario ricadente nel rio San Francesco. Subito dopo verrà risistemato il manto stradale con sampietrini, in modo da riconnetterlo al resto del Centro storico, e saranno installati i nuovi arredi urbani che restituiranno la giusta importanza all’asse storico che rappresenta l’accesso da est al Centro storico e alla Collina della Terra.

Per garantire la sicurezza e la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e per evitare congestionamenti al traffico urbano, per tutta la durata dei lavori sarà istituito senso unico di marcia in corso Umberto I con direzione di marcia da via Madonna de la Salette a piazza Castello. Sempre momentaneamente, sarà abolita la corsia riservata in via Circumvallazione nel tratto compreso tra via Tedesco e piazza Castello e istituito il doppio senso di circolazione. Per questo motivo sarà obbligatorio svoltare a sinistra, sia all’intersezione tra via Madonna de la Salette e corso Umberto I, sia all’intersezione di corso Umberto I e piazza Castello per tutti i veicoli provenienti da via Nappi.