Corso Infermieristica: il delegato all’Università incontra Pina Castiello

Importante svolta sulla questione del Corso Universitario in Scienze Infermieristiche con sede a Grottaminarda. I Consiglieri Antonio Vitale e Franca Iacoviello (capogruppo di maggioranza) hanno incontrato, nella giornata di oggi, a Napoli, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giuseppina Castiello, ricevendo ampie rassicurazioni sul mantenimento del Corso.

Il Sottosegretario, già a conoscenza della questione, ha immediatamente messo in contatto i Delegati dell’Amministrazione di Grottaminarda con il Rettore dell’Università “Vanvitelli”, Giovanni Francesco Nicoletti.

Anche in questo caso l’interlocuzione è stata positiva: il Rettore ha rassicurato che il Corso Universitario in Scienze infermieristiche non sarà spostato da Grottaminarda.

«Abbiamo voluto portare all’attenzione della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Pina Castiello, la questione della paventata chiusura del Corso in Scienze Infermieristiche a Grottaminarda – spiega il Delegato ai rapporti con l’Università ed alla Sanità, Antonio Vitale – abbiamo rappresentato le esigenze, da un punto di vista socio-culturale ed economico, di mantenere viva la struttura universitaria perchè la nostra è un’area interna e ci ha subito messo in contatto con il Rettore il quale ha mostrato ampia apertura e con il quale continueremo ad interloquire nei prossimi giorni».

A breve si terrà un Consiglio Comunale dal tema “Università: quale futuro”, in cui sarà affrontata l’attuale questione Università ed il consolidamento della stessa sul territorio della Valle dell’Ufita.