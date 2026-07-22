Corso e piazza Libertà, via alla maxi pulizia: interventi straordinari in tutta la città

“Questa mattina si è proceduto con lo sgrassamento e la disinfezione di corso Vittorio Emanuele e piazza Libertà”.

Lo comunica l’assessore comunale Ettore Iacovacci, che Continua: “Si tratta di un intervento di pulizia straordinaria che va ad affiancarsi a quelli ordinari che vengono effettuati quotidianamente. Si è deciso di partire dal centro, una delle aree maggiormente frequentate dagli avellinesi, soprattutto nel periodo estivo, ma si proseguirà nelle prossime settimane fino a toccare tutti gli angoli del Capoluogo”.