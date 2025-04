Corsi universitari di medicina e un parcheggio: la ricetta di Nargi per viale Italia

Si va verso un’intesa tra Asl e Comune sul futuro dell’ex ospedale civile di Avellino. Mentre l’azienda sanitaria locale è impegnata nella riconversione della struttura di Viale Italia – con un piano che prevede la realizzazione di casa e ospedale di prossimità e la conclusione dei lavori che è stimata entro la fine del 2026 – la sindaca Laura Nargi conferma l’impegno dell’amministrazione comunale per la realizzazione di un parcheggio e l’attivazione di corsi universitari per le professioni sanitarie.

“L’interesse è comune – assicura Nargi –. Sto avviando interlocuzioni già da settembre affinché Viale Italia torni a essere la Viale Italia splendente di un tempo. Dobbiamo solo ringraziare la Regione Campania, e quindi il governatore De Luca, per aver destinato 20 milioni di euro più ulteriori 4 milioni: 4 milioni per l’ospedale di prossimità e 20 milioni per il plesso destinato alla Asl. Il nostro obiettivo è far vivere Viale Italia. Abbiamo immaginato e richiesto un parcheggio a servizio non solo dei dipendenti, ma anche degli utenti, per evitare di ingolfare il traffico cittadino. Vogliamo solo migliorare quel progetto. Inoltre, la richiesta, già annunciata a settembre, riguarda l’istituzione di corsi universitari in ambito sanitario, come medicina o altre discipline”.