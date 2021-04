Attualità Corsi per stranieri: come imparare l’italiano online 16 Aprile 2021

Negli ultimi tempi sono sicuramente state messe in evidenza le potenzialità della rete internet che, tra le altre cose, hanno permesso a tante persone di continuare lo studio nonostante la situazione. Infatti, l’apprendimento e la didattica sono probabilmente tra le aree che hanno maggiormente beneficiato degli strumenti informatici e tecnologici.

Imparare l’italiano online in modo facile ed efficace

Moltissimi studenti, infatti, si ritrovano tutti i giorni davanti a uno schermo per seguire le lezioni online, comprese quelle di lingua straniera. Si tratta di un’ottima occasione per proseguire gli studi di una lingua straniera, tra cui ovviamente l’italiano. Quando si parla di studiare una lingua straniera, molti con la mente vanno all’inglese, al francese, all’arabo, al cinese, etc. senza contare che tutti i giorni ci sono moltissime persone straniere che si approcciano per la prima volta proprio all’italiano. È molto più facile imparare l’italiano online con lezioni individuali rispetto ad altri metodi.

Oggi ci sono diverse piattaforme che danno la possibilità a tutti gli studenti di seguire corsi di italiano direttamente online senza dover uscire di casa. Sono presenti moltissimi tutor di madrelingua disponibili da prenotare in base alle preferenze. È sufficiente avere una connessione web e un dispositivo collegato per seguire una lezione di italiano. Si può seguire una lezione in ogni momento della giornata e da ogni luogo. La prenotazione si effettua in pochi secondi con un click senza difficoltà. Le lezioni sono stimolanti e interattive per poter raggiungere buoni risultati in tempi brevi. Ogni anno milioni di studenti superano gli esami di lingua grazie ai corsi online, imparando a comunicare in modo fluido e corretto. I benefici della conoscenza della lingua italiana si vedono nella vita di tutti i giorni per gli stranieri che abitano e soggiornano stabilmente nel paese.

L’importanza della conoscenza dell’italiano per gli stranieri

Non bisogna sottovalutare l’importanza della conoscenza della lingua nel processo di integrazione. Nella guida all’integrazione per stranieri viene sottolineato più volte come la conoscenza della lingua sia fondamentale per integrarsi. Moltissimi stranieri che arrivano in Italia restano isolati per colpa della scarsa conoscenza della lingua che invece è fondamentale sotto diversi punti di vista. La comunicazione è essenziale per accedere a tutti i servizi dedicati al cittadino o anche alle strutture sanitarie.

Purtroppo, capita ancora oggi che alcune comunità di stranieri siano isolate, chiuse e non abbiano contatti anche per colpa di una scarsa conoscenza dell’italiano. Sono spesso gli stranieri di seconda generazione o terza ad essere ben integrati nella società mentre i primi arrivati, cioè i genitori seppur dopo molti anni, hanno ancora difficoltà di integrazione. Bisogna ricordare che la conoscenza della lingua italiana ad un livello minimo A2 è un requisito obbligatorio per poter ottenere la carta di soggiorno. Si tratta di un documento fondamentale da ottenere per un soggiorno regolare ma anche per beneficiare dell’assistenza previdenziale e avere accesso alle graduatorie di edilizia pubblica.