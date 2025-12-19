Corsi di formazione per il reinserimento lavorativo: il Comune di Monteforte offre supporto agli interessati

Diverse le iniziative di inclusione sociale e di prospettiva occupazionale, tramite bandi ad hoc, per cittadini in condizioni di svantaggio: il Comune di Monteforte Irpino invita tutti a cogliere al volo queste possibilità e garantisce il supporto tecnico ed organizzativo necessario a chi ne avesse bisogno.

E’ attivo, ad esempio, un corso di formazione gratuito finalizzato a favorire l’inclusione e il reinserimento nel mondo del lavoro, nell’ambito del progetto I.N.C.L.U.S.I. – Campania Welfare. Il percorso prevede 200 ore complessive (di cui 90 ore di tirocinio), indennità oraria, ed è rivolto a 12 partecipanti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso. La presentazione delle domande deve essere effettuata entro le ore 12:30 del 22 dicembre.

Intanto, è di pochi giorni fa la notizia di un prestigioso riconoscimento ottenuto dalla dottoressa Antonietta D’Acierno: Cavaliere del Servizio Sociale, conferito dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Campania. Da 30 anni la dottoressa D’Acierno opera al servizio della comunità di Monteforte Irpino.

Il sindaco Fabio Siricio e l’intera giunta hanno voluto salutare così questo riconoscimento. «Si tratta di un titolo che premia un percorso professionale improntato a competenza, dedizione e profondo impegno umano, valori che rappresentano un punto di riferimento per la comunità e per l’intero sistema dei servizi sociali. Alla dottoressa D’Acierno va il più sentito plauso per l’importante contributo offerto nel tempo alla tutela delle persone, alla promozione dell’inclusione sociale e alla difesa dei diritti. Un riconoscimento che onora non solo la professionista, ma l’intera comunità».