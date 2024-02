Corsi di formazione gratuiti Formab: aperte le iscrizioni per l’ultima classe di Coordinatore Amministrativo prima dello scorrimento delle graduatorie Ata

Partirà nel mese di febbraio l’ultima classe utile ai fini dell’ottenimento di 1,5 punti nelle graduatorie ATA del corso gratuito per Coordinatore Amministrativo promosso da Formab.

I candidati possono iscriversi cliccando sul seguente link:

https://connextup.it/moduloformab/.

Il corso, finanziato dalla Regione Campania, offre una formazione completa per acquisire le competenze necessarie per il ruolo di Coordinatore Amministrativo e verrà svolto da docenti con comprovata esperienza nel settore. I partecipanti avranno l’opportunità di approfondire le conoscenze relative alla gestione amministrativa e organizzativa, incrementando, così, le proprie prospettive di carriera nel settore.

Formab offre anche altri corsi gratuiti che possono essere di interesse per chi cerca opportunità di formazione e aggiornamento professionale. Tra questi figurano attualmente attivi quelli per Tecnico Organizzatore di Eventi e Social Media Manager, mentre partirà nel mese di marzo quello per Sviluppatore Web. I corsi sono rivolti a disoccupati e lavoratori a basso reddito, con l’obiettivo di offrire un’opportunità a tutti coloro i quali intendono sviluppare le proprie attitudini e competenze al fine di un inserimento lavorativo. Tutti i corsi, inoltre, sono gratuiti e offrono un rimborso spese di 300 euro per sostenere gli studenti nel percorso di formazione.

I candidati interessati possono prendere parte a questa straordinaria opportunità formativa, che non solo offre una formazione di alta qualità, ma anche la possibilità di acquisire punti utili per il proprio percorso professionale.