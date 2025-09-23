Corruzione sugli appalti alla Provincia: scovati 95mila euro nascosti sotto vuoto

AVELLINO- Novantacinquemila euro in contanti conservati sotto vuoto. E’ la cifra scoperta nel corso delle perquisizioni disposte dalla Procura di Avellino ed eseguite dal personale del Nucleo Pef della Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta su una sospetta corruzione per gli appalti relativi alle ristrutturazioni scolastiche ad Ariano Irpino e Montoro da parte della Provincia. I cani “cash dog” delle Fiamme Gialle di Capodichino, impiegati nelle attività, all’interno dell’abitazione di una delle persone indagate hanno trovato l’ingente quantitativo di contanti, sottoposto a sequestro perché probabile provento delle attività illecite.