Corruzione concorso Asl, scatta l’accertamento sui telefoni di Alaia e dei 3 indagati

La Procura di Avellino ha disposto accertamenti tecnici irripetibili sui dati contenuti nella “memoria” telefonini, computer portatili, tablet e computer fissi oggetto del sequestro eseguito il 22 settembre scorso da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno nei confronti del presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia e di altri tre indagati per una presunta ipotesi di corruzione legata a una procedura di concorso per dirigenti veterinati dell’ASL di Salerno.

La vicenda sarebbe avvenuta tra ottobre 2024 e febbraio 2025. Dopo l’avviso di accertamento tecnico irripetibile firmato dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma e dal magistrato che conduce le indagini, il Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, questa mattina e’ stato conferito l’incarico per eseguire l’accertamento al consulente della Procura Lorenzo Laurato. Un accertamento necessario dopo i sequestri di vari dispositivi nel corso delle perquisizioni disposte il 22 settembre da parte della Procura di Avellino. Le indagini di Carabinieri di Salerno e Procura per accertare l’ipotesi di corruzione sul concorso dell’ASL di Salerno per dieci dirigenti veterinari, dunque, continuano. Aerre