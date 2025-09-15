Il Corriere dell’Irpinia festeggia i 25 anni dalla rinascita del settimanale

Due giorni di riflessioni e confronti promossi ad Avellino, il 19 e 20 settembre prossimi, dal settimanale Il Corriere dell’Irpinia, diretto da Gianni Festa, che 25 anni fa riprese la pubblicazione della testata, fondata e diretta dal meridionalista avellinese Guido Dorso nel gennaio del 1923. Due sessioni di lavoro in entrambi i giorni che si alterneranno tra Villa Amendola e il Carcere Borbonico.
Sul tema della crisi della politica e della legalità, nel pomeriggio di venerdì, interverranno tra gli altri il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il Procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma, insieme al vice presidente nazionale del M5s, Michele Gubitosa, ai parlamentari Gianfranco Rotondi e Toni Ricciardi e al sindaco di Benevento, Clemente Mastella. I temi della seconda giornata saranno dedicati allo sviluppo dell’Irpinia e al volontariato e terzo settore con la partecipazione del vescovo di Avellino, monsignor Arturo Aiello, imprenditori e sindacalisti.
venerdi 19 settembre 2025, ore 10,00 [villa Amendola]
Presentazione iniziativa e saluti del direttore del Corriere dell’Irpinia, Gianni Festa
Saluti:
Prefetto di Avellino, Rossana Rifletto
Commissario Prefettizio Comune di Avellino, Giuliana Perrotta
Tavola rotonda: “La città e il caso legalità”
Modera: Gianluca ROCCA
Interventi:
Nello Pizza, Segretario provinciale del Pd
Angelo Antonio D’Agostino, Coordinatore provinciale Forza Italia
Roberto Montefusco, Coordinatore provinciale le Sinistra Italiana
Ines Fruncillo, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia
Sabino Morano, vice-commissario provinciale della Lega
Davide Perrotta, Libera
Domenico Capossela, Sos Imprese
Toni Iermano, Ordinario di Letteratura italiana, Università degli Studi di Cassino
Domenico Airoma, Procuratore della Repubblica
ore 16,30 [Carcere Borbonico]
Tavola rotonda: “Crisi della politica e dei partiti: una questione morale, la legalità”
Modera: Gianni Festa
Interventi:
Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno
Fulvio Bonavitacola, Vice-presidente giunta regionale della Campania
Enzo De Luca, Presidente Osservatorio Regionale Gestione Rifiuti
Toni Ricciardi, Deputato Pd
Cosimo Sibilia, ex Parlamentare
Gianfranco Rotondo, Deputato Fdl
Michele Gubitosa, Deputato Movimento 5 Stelle
Clemente Mastella, Sindaco di Benevento
seconda giornata
sabato 20 settembre 2025, ore 11,00 [villa Amendola]
Tavola rotonda: “L’Irpinia e lo sviluppo”
Modera: Ivana Picariello
Interventi:
Rino Buonopane, Presidente della Provincia di Avellino
Luigi Fiorentino, Presidente del Centro Studi Dorso
Emilio De Vizia, Presidente Confindustria Campania e Irpinia
Giulio De Angelis, Coordinatore nazionale centro studi edilizia reale
Veronica Barbati, Presidente di Coldiretti Irpinia
Doriana Ruggiero, Imprenditrice
Teresa Bruno, Presidente Consorzio tutela vini d’Irpinia
Silvio Sarno, Presidente Ance
Pino Bruno, Presidente Fondazione ITS
Rosanna Repole, Presidente della Città Alta Irpinia
ore 16,30 [villa Amendola]
Tavola rotonda: “Il volontariato nel sociale”
Modera: Don Vitaliano Della Sala
Interventi:
Arturo Aiello, Vescovo di Avellino
Maria Cristina Aceto, Direttrice Cesvolab
Rosaria Bruno, Presidente Osservatorio Violenza sulle donne
Francesco Sellitto, Presidente Ordine dei Medici di Avellino
Fernando Vecchione, Segretario Provinciale CISL
Luigi Simenone, Segretario Provinciale UIL
Italia D’Acierno, Segretario Provinciale CGIL
Costantino Vassiliadis, Segretario Provinciale UGL
Carlo Mele, Garante provinciale dei detenuti