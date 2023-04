FOTO / “Corri Abellinum”, sport e inclusione: il bel messaggio di Atripalda

Sport e inclusione. Un bel messaggio in tal senso è arrivato da Atripalda, dove ieri si è svolta la prima edizione della gara podistica “Corri Abellinum” organizzata dall’associazione “Avellino Runner” presieduta da Fernando Romano.

Alla manifestazione non solo hanno preso parte oltre 600 atleti provenienti da diverse regioni ma anche, e soprattutto, diversi ragazzi affetti dal disturbo dello spettro autistico, accompagnati dalle loro rispettive famiglie.

Il blu – ieri era la giornata mondiale per la sensibilizzazione sul tema – ha colorato la città sulle sponde del fiume Sabato, emozionando tutti. Inclusione con la i maiuscola, dunque, come dovrebbe essere tutti i giorni.

“La camminata in blu” ma con le magliette rosa per richiamare il Giro d’Italia. Una delle tappe della kermesse più seguita d’Europa, quella del 10 maggio, partirà infatti proprio da Atripalda che ha dato vita ad un comitato (sotto la sapiente supervisione dell’assessore allo Sport Guancia) per organizzare una serie di eventi in vista di quella giornata.

La manifestazione di ieri rientrava nel calendario. Il tutto frutto dell’ottima sinergia tra amministrazione comunale, associazioni sportive e non. Nel caso specifico della “camminata in blu”, fondamentale l’apporto dell’assessore alle Politiche Sociali Fabiola Scioscia e dell’associazione Il sogno di Ari”, la cooperativa “Araba Fenice” ed il Centro Aprea.