Coronavirus, un’altra vittima in Irpinia. E’ infatti deceduto, presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino, un 90enne di Sant’Angelo all’Esca, ricoverato in Terapia Intensiva. Presso l’area covid del nosocomio del Tricolle, sono ricoverati 11 pazienti, di cui: 9 in degenza ordinaria, 1 in Sub intensiva, 1 in Terapia Intensiva.

Ieri, giornata dell’Epifania, sono state somministrate nei centri vaccinali dell’Asl di Avellino 6.307 dosi di vaccino.