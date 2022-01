Coronavirus, un decesso al “Frangipane” di Ariano. Questa mattina è morta una 88enne di San Giorgio a Cremano, ricovera in Medicina Covid.

Presso l’Area Covid del plesso ospedaliero di Ariano Irpino sono ricoverati 29 pazienti, di cui: 5 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva, 11 Medicina Covid.

Intanto ieri sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino 2.016 dosi.