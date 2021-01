Cronaca In Evidenza Primo Piano Coronavirus, si libera la terapia intensiva del “Frangipane”. I numeri dei ricoveri negli ospedali irpini 3 Gennaio 2021

Coronavirus, si libera la terapia intensiva del “Frangipane”. Questi i numeri dei ricoveri negli ospedali irpini. All’Azienda Moscati risultano ricoverati nelle aree Covid 39 pazienti, 7 dei quali in terapia intensiva.

Nella struttura di Ariano Irpino risultano ricoverati: 0 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 7 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid;

13 pazienti in Area Covid, di cui 9 (su 16 posti letto) in Medicina e 4 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.