Covid a Pietradefusi, buone notizie dallo screening a scuola

L'amministrazione comunale di Pietradefusi ha comunicato l'esito dello screening a scuola per rilevare la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Buona notizie da Pietradefusi dopo l’ultimo screening effettuato in paese. Tamponi che sono stati eseguiti nelle scuole e che hanno dato esito negativo. L’amministrazione comunale ha informato i cittadini: “Coronavirus a Pietradefusi. Ecco l’ultimo aggiornamento sulla situazione epidemiologica nel comune irpino, fornito dall’amministrazione comunale in data odierna: “Dallo screening effettuato oggi presso il laboratorio Diagnostica Sud di Montemiletto per gli alunni, collaboratori e docenti dell’istituto scolastico di Pietradefusi, si informa che sono stati eseguiti 46 tamponi rino-faringei e tutti con risultato negativo”.