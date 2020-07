Coronavirus: nuovi contagi a Salerno e provincia

A Salerno e provincia nuovi casi di positività al Covid-19. Sono 16 i positivi a Salerno e 15 in provincia. Tutti casi emersi nell’ultima settimana. Numeri che, per il momento, appaiono sotto controllo, ma che seppur lentamente continuano ad aumentare. I sindaci invitano a rispettare le regole anti-covid e a non farsi prendere dall’isteria o dal panico. Ma i numeri per il momento confermano che il virus è tutt’altro che scomparso.

Il rione Carmine, di Salerno, è al momento quello da tenere sott’occhio, per i tanti casi emersi in questi giorni. Inizialmente era risultato positivo il titolare di un bar. A lui, era seguita un’impiegata della banca vicino, poi a due amici del barista, una famiglia di pasticceri, un commerciante ed infine una coppia di coniugi. A loro si sono aggiunti anche un ufficiale giudiziario, il proprietario di un negozio di caseari ed una dottoressa. In tutto 16 persone risultate positive in pochi giorni.

In provincia di Salerno sono 15 le persone risultate positive al test. A Casalvelino sono 3 le persone positive, appartenenti tutte allo stesso nucleo familiare. A Capaccio – Paestum risultano 6 positivi : una autista, sua moglie, suo genero, un’amica della figlia ed il fidanzato di quest’ultima. A Roccadaspide positivo un imprenditore tornato da pochi giorni da New York. A Cava de’ Tirreni sono tre i casi di Covid-19 ed infine un caso anche ad Angri ed a San Giovanni a Piro, dove ad essere positiva è una consigliera comunale.