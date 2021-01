Provincia Coronavirus, il report dei posti letto al “Frangipane” di Ariano 27 Gennaio 2021

L’Asl fa sapere che al momento presso la struttura del Tricollre risultano ricoverati: 4 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 0 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid e 9 pazienti in Area Covid, di cui 6 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.