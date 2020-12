Cronaca Primo Piano Coronavirus, il dato sui posti letto al “Frangipane” e al “Moscati” 19 Dicembre 2020

Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 0 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 8 (su 12 posti letto)pazienti in Medicina Covid; 22 pazienti in Area Covid, di cui 14 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.

Presso l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, invece, risultano al momento ricoverati 52 pazienti Covid positivi. Di questi, 9 sono in terapia intensiva.