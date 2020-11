Coronavirus, ieri sera altri due decessi in Irpinia

Coronavirus, due decessi nelle ultime ore in Irpinia. Ieri sera, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, si è spento un 72enne di Quindici.

L’uomo era arrivato al Pronto soccorso della Città ospedaliera il 12 settembre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato nell’Unità operativa di Malattie Infettive. Trasferito successivamente al Covid Hospital, era in terapia intensiva dal 2 novembre.

Sempre nella serata di ieri si è registrato un altro decesso nell’Area Covid del “Frangipane” di Ariano. Si tratta di un 91enne di Sturno già affetto da patologie pregresse.

Presso la struttura del Tricolle, fanno sapere dall’Asl, risultano ricoverati: 7 pazienti (su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 12 (su 12 posti letto) in Medicina Covid e 25 in Area Covid, di cui 16 (su 16 posti letto) in Medicina e 9 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.