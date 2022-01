Coronavirus, due morti in poche ore al “Frangipane”. Nella serata di ieri è deceduto un 81enne di Bonito, ricoverato in Terapia Intensiva; nella mattina di oggi è deceduta una 62 enne di Ariano Irpino, giunta in Pronto soccorso in condizioni critiche.

Presso l’Area Covid dell’ospedale del Tircolle, sono ricoverati 33 pazienti, di cui: 6 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva e 14 Medicina Covid.