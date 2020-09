Attualità Coronavirus, De Luca a Lamorgese: più forze ordine per controlli 25 Settembre 2020

Un piano di impiego straordinario delle forze dell’ordine sul territorio per far rispettare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Lo chiede il presidente rieletto della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che, dopo aver firmato l’ordinanza 72 ieri con questo e altri provvedimenti per contenere i casi in aumento, oggi si rivolge al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sollecitandolo a “comunicare il piano, in quanto come piu’ volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all’osservanza delle prescrizioni volte al contenimento dei contagi”.