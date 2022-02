Coronavirus, 91enne muore all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino. Il decesso dell’uomo di Vallata è avvenuto questa mattina. Era ricoverato in Area Covid.

Presso l’Area Covid del plesso ospedaliero del Tricolle sono ricoverati 32 pazienti, di cui 6 in degenza ordinaria, 10 in sub intensiva, 3 in Terapia Intensiva, 13 Medicina Covid.