Coronavirus, 82enne di Calabritto muore mentre va in ospedale. La donna è deceduta durante il trasporto presso il Pronto Soccorso del “Frangipane2 di Ariano Irpino.

Qui, allo stato attuale, risultano ricoverati 5 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; 0 (su 12 posti letto) pazienti in Medicina Covid; 7 pazienti in Area Covid, di cui 4 (su 16 posti letto) in Medicina e 3 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.