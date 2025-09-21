Cori leghisti contro il Sud a Pontida, Fico: hanno il dovere di chiedere scusa

Il candidato governatore della Campania Roberto Fico ha duramente stigmatizzato i cori contro Napoli e il Sud durante la kermesse di Pontida. Tra l’altro all’evento erano presenti anche rappresentanti del Mezzogiorno e della Campania, che avrebbero minimizzato quanto avvenuto. Il candidato governatore ha affidato ad un post la sua indignazione per quanto avvenuto: “Un partito che governa l’Italia ed esprime il vicepremier. Questo è la Lega. La Lega Nord. Che torna alle sue origini insultando i cittadini campani con cori irripetibili.Quello che è successo a Pontida non è accettabile. Il partito che esprime tanti esponenti istituzionali ha il dovere di chiedere scusa. Subito”.