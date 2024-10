Coppola si dimette: “Offesa da chi si sente padrone della città”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di dimissioni di Antonella Coppola da Consigliera Comunale al Comune di Avellino.

“- Avellino, 23 Ottobre 2024 – Successivamente alle mie dimissioni dalla III Commissione “Bilancio”, oggi Mercoledì 23/10/2024 intorno le ore 18:00, ho inviato ufficialmente tramite PEC la richiesta di protocollazione delle mie dimissioni da consigliera comunale al comune di Avellino. Da questo momento termina la mia breve vita politica.

Innanzitutto, ringrazio il mio sindaco Laura Nargi per l’opportunità che mi ha concesso di vivere questa nuova esperienza iniziata, in data 11 Maggio 2024, quando ho accettato la mia candidatura nella lista “SiAmo Avellino”. Dalla campagna elettorale ad oggi sono stati mesi intensi, vissuti a pieno ritmo, con tanta voglia di fare del bene per Avellino e gli Avellinesi.

Ringrazio tutti i miei ex colleghi consiglieri della lista “SiAmo Avellino”: Alberto Bilotta, Luigi Mattiello, Fabio Liberale, Olimpia Rusolo e Gerardo Rocchetta persone fantastiche e professionisti seri che come me, e il sindaco Laura Nargi, amano follemente la nostra città Avellino. Hanno ottime idee da realizzare e spero che possano continuare a lavorare con serenità.

Con l’occasione, invio ufficialmente i miei più affettuosi e sinceri saluti al Vice Sindaco Marianna Mazza, al segretario generale la Dottoressa Maria Luisa Dovetto e alla dottoressa Tania Rescigno. Con la mia uscita dalla scena politica esprimo le mie scuse di vero cuore nei confronti di tutti gli elettori (205 voti), che votandomi hanno creduto nella mia genuinità e nella mia professionalità. Insieme a loro credevamo nel cambiamento “gentile” pur essendo consci del fatto che avremmo affrontato un percorso tortuoso e di una strada in salita. Mi sono sempre piaciute le sfide leali e, come sono abituata a fare, volevo continuare a combattere in cui credo ma non ci sono più i presupposti. Alcune vicissitudini degli ultimi giorni non mi permettono di portare a termine il mio mandato da Consigliera Comunale, in quanto ritengo che siano state offese la mia onestà intellettuale e quella di ogni singolo Avellinese.

Io non vivo di politica, non sono attaccata alla poltrona e al tempo stesso non sono zimbella e la stampella di nessuno. La mia candidatura aveva come unico obiettivo lavorare per realizzare idee per la nostra città e la mia persona non può e non deve essere infangata da qualcuno che pensa a giocare mentre a pagarne le conseguenze sono la città di Avellino e gli Avellinesi.

Mi piace ricordare che alla base di ogni rapporto ci devono essere fiducia e rispetto, fattori che in questo momento stanno venendo meno da parte di alcune persone che si sentono padrone della città.

Infine, è giusto rimarcare che ho sempre rispettato le istituzioni e fino all’ultimo giorno palazzo di città; pertanto, arrivano le mie dimissioni da Consigliera Comunale perché non vedo che qualcun altro, al di fuori del sindaco Laura Nargi e i consiglieri di SiAmo Avellino, sta rispettando quell’aula consiliare, le stanze comunali e tantomeno fattori che riguardano la politica. Lascio le apparenze perché sono quella dell’Essere e ho cercato di finalizzare sempre gli obiettivi prefissati; in questo caso far rifiorire Avellino come dicevamo in campagna elettorale (non devono rimanere solo parole

e slogan). Da oggi ritorno ad essere una comune e normale cittadina, con l’umilità e l’essere genuina che sempre mi hanno contraddistinto, che non entrerà più in consiglio comunale per essere portavoce del popolo per cercare di risolvere le varie problematiche. Tutto questo, politicamente, non mi appartiene più. Auguro Buon Lavoro a chi rimane e a chi arriverà. Ci ho provato ma…Oggi più che mai a testa alta!

Un saluto caloroso, Antonella Coppola!” – conclude così Antonella Coppola.

In caso venissero confermate le dimissioni della Consigliera Comunale in discussione, entra in Consiglio Giulia Zaolino.