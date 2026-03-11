Conza della Campania, secondo appuntamento per il “Cantico dell’Umanità” di Pasquale Gallicchio

Secondo appuntamento per il “Cantico dell’Umanità”, monologo scritto da Pasquale Gallicchio, giornalista professionista e scrittore, dedicato a San Francesco d’Assisi in occasione degli 800 anni del “Cantico delle Creature” e della sua morte.

L’appuntamento è per domani, 12 marzo alle ore 18.30 presso la Concattedrale di Conza della Campania e rappresenta la seconda tappa, delle quattro previste, degli incontri voluti e organizzati dall’Arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia.

«La lettura del monologo – dichiara Pasquale Gallicchio – propone una riflessione sulla condizione umana e del Creato in quest’epoca così difficile, carica di paure e dove la speranza ha bisogno di essere nutrita con parole e azioni di solidarietà, amore, accoglienza. Ringrazio sua Eccellenza l’Arcivescovo Mons. Pasquale Cascio, don Rino Morra, Direttore Diocesano PSL Giustizia e Pace, Custodia del Creato Turismo, Sport e Tempo libero, per aver da subito accolto e sostenuto questo mio lavoro letterario. Sarà un percorso fatto di parole, emozioni e consapevolezza, dove il Creato e la dignità umana dialogano in modo autentico e coinvolgente. Il “Cantico dell’Umanità” è un monologo che diventa preghiera, sguardo e gratitudine».

A Conza della Campania interverranno: S.E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia; don Piercarlo Donatiello, Parroco di Conza della Campania, Bruna Cerracchio dell’Ufficio Diocesano Giustizia e Pace, Custodia del Creato; Eva Tanga Animatrice di Comunità senior Progetto Policoro – Ufficio Diocesano PSL; Virgilio Caivano Portavoce Coordinamento Nazionale Piccoli Comuni d’Italia.